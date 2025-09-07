ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар е избухнал в местността Джанавара край Варна

С влак стрела националите изминаха 900 км от Токио до Хирошима за 4 ч

След лагер в Токио и две проверки срещу Япония (0:3 и 2:3) националният отбор на България по волейбол пристигна в Хирошима.

Разстоянието от близо 900 км между двата града бе изминато за по-малко от 4 часа със скоростния влак Шинкансен, известен още като „влак стрела", който наскоро отбеляза 61 години от първото си пътуване.

Играчите направиха лека тренировка в залата на местния клуб Хирошима Тъндърс, а на 8-и септември (от 8:00 ч) и 9-и септември (от 4:30 ч) им предстоят последните две контролни срещи – срещу силния тим на САЩ. Това ще бъдат и последните проверки преди старта на световния шампионат в Тайланд.

Първият мач на България е на 13 септември от 12,30 ч срещу Германия.

