"Левски" разгроми 7:0 ЦСКА при юношите до 16 г.

Юношите на „Левски" до 16 години разгромиха със 7:0 на стадион „Георги Аспарухов" връстниците си от ЦСКА в среща от 5-ия кръг на Елитната група в тази възраст.

Кристиан Шиячки откри за „сините" в 18-та минута след подаване на Александър Николов. Две минути по-късно Денислав Костов удвои резултата след асистенция на Васил Киров. В 23-та минута преднината на „Левски" стана класическа – Киров подаде на Николов, който не сбърка пред вратата на гостите. До края на първото полувреме резултатът стигна до 5:0 – Денислав Костов в 32-та и Красен Крумов в 42-та се възползваха от подавания на Васил Киров. В 55-та минута Киров добави и гол към трите си асистенции, а Костов оформи своя хеттрик в 60-та минута след подаване на Мартин Реджебов.

Воденият от треньора Димитър Андонов отбор дели първото място с „Лудогорец" с пълен актив от 15 точки след първите пет кръга на надпреварата.