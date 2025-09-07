Грузия - България 0:0, натиск на нашите (На живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Грузия и България играят при резултат 0:0 в мач от световните квалификации от група "Е" при проливен дъжд.

В 4-ата мин Ради Кирилов получи на крилото. Футболистът на "Левски" направи това, което може най-добре - навлезе навътре и стреля. Стражът на Грузия обаче изби. Секунда по-късно страничният съдия вдигна флага си за засада.

60 секунди България пропусна на открие резултата. Марин Петков надскочи съперник и стреля с глава, но вратарят на Грузия - Гиорги Мамардашвили изби.

На стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси има 48 000 хил. Малко над 100 души пък подкрепят родните лъвове в столицата на Грузия.

5 промени прави селекционерът на България Илиан Илиев след 0:3 от Испания за гостуването на родината на голямата звезда на ПСЖ Квича Кварацхелия. Нашите ще търся първа точка в кампанията, но съперникът е доста по-класен, поне на хартия.

Извън титулярите за днешния мач са Фабиан Нюрнбергер, Ивайло Чочев, Васил Панайотов, Илия Груев и Александър Колев, които бяха на терена срещу Испания. Вместо тях място сред 11-те намират Росен Божинов, Георги Миланов, който е капитан, Андриан Краев, Марин Петков и Владимир Николов.

Грузия ще търси задължителен успех над родната селекция, ако иска да запази шансове за второто място, след като преди дни у дома падна 2:3 от Турция.

Стартови състави:

Грузия: 1. Гиорги Мамардашвили, 2. Отар Какабадзе, 14. Лука Лочошвили, 5. Саба Гогличидзе, 16. Иракли Азаров, 20. Ника Гагнидзе, 15. Анзор Меквабишливи, 6. Гиорги Кочорашвили, 10. Зурико Давиташвили, 22. Жорж Микаутадзе, 7. Хвича Кварацхелия

България: 21. Светослав Вуцов, 12. Николай Минков, 5. Кристиан Димитров, 2. Росен Божинов, 14. Антон Недялков, 8. Андриан Краев, 13, Емил Ценов, 16. Мартин Петков, 17. Георги Миланов - К, 10. Радослав Кирилов, 22. Владимир Николов