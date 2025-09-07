ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Страхотен дебют на Уилиам Чолов на световното първенство по бокс

Уилиам Чолов в акция

Уилиам Чолов записа впечатляващ дебют на световното първенство. Европейският вицешампион за мъже до 23 години от София се класира за 1/8-финалите след обрат над японеца Го Вакая. В категория до 80 килограма националът ни стигна до чист успех с 5:0 гласа и на 9 септември ще се изправи срещу Аминиаси Саратибау от Фиджи.

Чолов, който е многократен европейски и световен медалист при подрастващите, влезе малко по-плахо в срещата. Той отстъпи в първия рунд, но се разигра във втория и изравни резултата. Така всичко опря до третата част, която бе спечелена категорично от българина. Уилиам показа много по-голяма класа и пласира серия от комбинации, за да вземе победата срещу вицешампиона от Световната купа.

Довечера ни очаква още един мач с българско участие. Викторио Илиев (65 кг), също дебютант на Световно първенство за мъже, ще боксира с вицешампиона на Азия до 22 години Алмаз Озорбеков (Киргизстан). Родният талант е златен медалист от европейското първенство за младежи. Мачът е предвиден за 22:15 часа.

