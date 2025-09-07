Италия пак носи късмет на Верстапен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече стартове в Италия през сезона. Вероятно това си пожелава Макс Верстапен.

Страната очевидно носи късмет на четирикратния световен шампион във Формула 1. След победата си В Гран при на Емилия-Романя на 18 май пилотът на “Ред Бул” излъга очевидно по-бързите автомобили “Макларън” на легендарната "Монца".

Нидерландецът бе най-бърз в квалификацията, а още в началото на състезанието трябваше да върне първата позиция, защото мина през шикана. После изпревари и до финара Ландо Норис и водачът в генералното Оскар Пиастри само гледаха задните му светлини.

