Илиан Илиев: Надявам се в България скоро да имаме играч като Кварацхелия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подарихме головете на Грузия, имаме и емоционален проблем.

Това каза селекционерът на България Илиан Илиев след поражението 0:3 в Тбилиси от световните квалификации.

Илиев обясни, че мачът е можело да отиде в съвсем различна насока, тъй като в първите десетина минути неговите играчи са имали шансове.

"Започнахме по-добре мача. Създадохме ситуации. Знаехме, че ще бъдат нервни, защото търсят задължителна победа", коментира треньорът на представителния ни тим.

Илиев коментира и големият брой промени. Според него част от играчите не могат да се възстановят толкова бързо. В четвъртък имахме мач с Испания, а днес с Грузия, при това гостуване.

"Искахме да влезем в полувремето без да допуснем втори гол, но не се случи. Ивайло Чочев и Илия Груев няма как да изиграят 2 мача като титуляри. Груев имаше проблеми. Надяваме се да няма последствия, след като той се включи, тъй като имаше физически проблеми. Илия влезе и се справи отлично", каза още Илиев.

"Кварацхелия е невероятен играч. Преди години и ние имахме такива. Надявам се в България скоро да имаме играч като Кварацхелия", завърши Илиев.