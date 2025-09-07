Недялков след 0:3 в Тбилиси: Трябва повече българи да играят в нашите отбори

Един от лидерите в държавния ни тим Антон Недялков акцентира върху това, че повече българи трябва да играят в нашите отбори, за да може националният да тръгне в положителна насока.

“Грузинците изиграха по-добре ситуациите от нас и имаха малко повече късмет. Представихме се по-добре, отколкото срещу Испания, но има още много работа – индивидуално и колективно. Може би заради затова се допускат такива нелепи голове. Трябва да си признаем и, че нивото на българския футбол не е толкова добро. Не може само 2–3 отбора да дърпат каруцата и да очакваме развитие. Трябва да се налагат българските играчи и да им се дава повече игрово време, за да се развиваме като национален отбор”, сподели бранителят на “Лудогорец”. Той похвали новите лица в тима Росен Божинов и Емил Ценов.

“Не трябва да спират да работят и да се развиват. Виждам в тях качества и ако продължат така, ще станат основен фактор в защитата на България”, каза Недялков след 0:3 в Тбилиси.

