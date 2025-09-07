ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Антоанета Стефанова с победа на силния турнир в Са...

Георги Миланов: На моменти ни пада гардът

Георги Миланов е фаулиран от грузинец. Снимка: Startphoto.bg

Капитанът на България при 0:3 от Грузия Георги Миланов призна, че при негативен развой гардът на отбора пада.

„Първите 10–15 минути бяха равностойни, имахме положения, но техният вратар спаси. Ако беше гол, щеше да има повече увереност в нас. Трябва да си поемем отговорността и не можем да се сърдим на никого.

Всички знаят класата на отборите, срещу които играем. Дали си млад или стар, когато допуснеш грешка, е неприятно. На моменти ни пада гардът, когато мачът върви в определено русло.

Положително от тези загуби няма как да има. Правим всичко възможно, но когато загубиш, не е приятно", заяви Миланов.

Георги Миланов е фаулиран от грузинец.

