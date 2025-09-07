Звездата на Грузия: Спасяването на вратаря ни бе ключово

Спасяването на вратаря Гиорги Мамардашвили след удара с глава на Марин Петков още в 4-ата мин е било ключово за победата на Грузия с 3:0 над България в световна квалификация. Това обяви звездата на домакините Хвича Кварацхелия.

"За нас беше важно да започнем силно в този двубой. Играхме дълго с топката и опитахме да вкараме гол и съумяхме да го направим. Видяхме на екрана, че сме спечелили осминафинала на Евробаскет срещу Франция. Всички в Грузия могат да бъдат много щастливи за успехите", сподели крилото но ПСЖ.