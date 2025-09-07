Шампионът от US Open: Аз съм Иван. Иван Иванов, а не Айвън

На пресконференцията след спечеления финал на US Open при юношите №1 в света Иван Иванов се опита да поправи грешките и на някои явно незапознати с тениса журналисти.

- В началото странно ли бе за теб, че играеш с човек, когото познаваш добре и който познава твоята игра? Имаше ли много нерви или вълнение? Ти беше и преди в тази позиция, а той не е бил. Какво ще кажеш за това да играеш с някого, когото познаваш добре, и какво е напрежението от това?

- Да, със сигурност. Дори имаше моменти, в които имах нещо като дежавю, спомнях си моменти от мачовете до 12 години. Помислих си, че може би ще бъде по-тежко. След това успях да остана спокоен, дисциплиниран и концентриран, което ми даде позитивната нагласа, с която играех.

- Очакваше ли българската публика и подкрепа?

- Знаех, че ще има хора, които ще дойдат, бяха много шумни. Много съм щастлив, че имаше много хора, които гледаха.

- Преди всичко можеш ли да изговориш цялото си име, за да сме сигурни, че го казваме правилно?

- Аз съм Иван Иванов. Това е българското произношение. Много хора ме наричат Айвън Айвънов, с което нямам проблеми. Вие си решавате.

- Иван, когато си у дома, празнувате ли Деня на Съединението?

- Да, особено когато бях по-малък, защото от 3-4 години съм в Испания, така че понякога нямаме време или забравям, но когато съм в България, особено в училище, винаги трябваше да учим на коя дата е. Сега играхме точно на този ден и съм много щастлив, че този успех се случи точно сега. Много съм щастлив.

- Можеш ли да ни кажеш каква е роднинската ти връзка с Григор Димитров?

- Мисля, че имате грешка – не сме роднини.

- Не сте роднини?

- Не, не, не, не, не. Не съм този човек. Александър е.

- О, Александър е. Прости ми. Той окуражи ли те, говори ли с него? Какво ще кажеш и за семейство Малееви? Познаваш ли това семейство?

- Да, разбира се. Първо, по отношение на Григор, да имаме пример като него в България и човек за подражание, е нещо невероятно. Много държави с нашето население нямат такъв играч. Ние имаме късмета да го имаме. Много съм щастлив, въпреки че не сме говорили и не сме играли или пък тренирали заедно. Това ми дава много позитивни неща, много неща, които мога да взема от него като позитивни примери.

- А семейство Малееви?

- Да, семейство Малееви също. Особено клуба, който са изградили, и всичко останало, там също тренирах много.

- US Open и “Уимбълдън” са два много различни турнира. Как оценяваш твоето преживяване на US Open и какво е чувството да спечелиш в Ню Йорк?

- Преживяването на “Уимбълдън” е нещо невероятно, беше толкова специално, може би най-специалното. Не мисля, че тук успях да намеря същото качество като на “Уимбълдън”, но играех на много високо ниво и съм много щастлив, че успявах да намеря решенията, въпреки че понякога не се чувствах много добре и имах тежки моменти. Винаги успявах да намеря добра настройка и позитивен манталитет.

- Кое най-много ти харесва, когато играеш тук?

- Погледнете града. Ние сме в един огромен град, играем на такъв голям стадион понякога. Публиката, хората, организацията, всичко прави този турнир специален.

- Със сестри Малееви и Григор мисля, че имаш страхотни примери. Всички български юношески шампиони са стигали до топ 10 в професионалния тенис. Така че огромните очаквания са в България, особено преди купа "Дейвис”. Преди 17 години почти на същата дата, Григор спечели и направи същото – успех на “Уимбълдън” и US Open, a месец по-късно ти си роден през 2008. Сега ти си като новия Григор в България. Как ще се справиш с напрежението?

- Аз дори не помня тези неща. Но със сигурност това е нещо позитивно. Така гледам на нещата. По отношение на купа “Дейвис” съм много развълнуван. Очаквам с нетърпение да играя и да се състезавам за България.

- Ти си в Испания от ранна възраст. Колко често се прибираш у дома? Как успяваш да се справиш без семейството си?

- Както съм казвал в предишни интервюта, това е едно от най-трудните неща - да бъдеш далеч от майка си, от баща си, и то в толкова ранна възраст. Аз съм много щастлив, че те успяват често да идват, така че може би се виждаме 2 или 3 седмици на месец. Не се прибирам у дома в България, което не ми харесва много, но когато намеря време, обичам да се връщам и си прекарвам хубаво там.

- Можеш ли да ни разкажеш колко бързо се озова в Испания? Знаем, че си в академията на Рафа (Надал), но как се случи?

- Стана преди Les Petits As (много известен турнир за момчета и момичета във Франция - б.р.), когато от академията ме поканиха за тестов период. Просто се пробвах. Много ми харесва да играя там. Много ми хареса и затова останах. След това подготвихме договор и се разбрахме.