Дебютант за България: Трябва да сме по-агресивни, когато владеем топката

Бранителят Росен Божинов дебютира като титуляр за България при 0:3 от Грузия в Тбилиси.

"Видяхме, че започнахме добре мача. Ядосан съм много, защото направихме наши грешки. Не мисля, че дадохме много инициативата в началото. Направихме грешка, Грузия се възползва от нея и вкараха гол. Когато вкараха, имаха лека преднина и взеха нещата в своя инициатива.

Не мисля, че има значение дали играем с четирима защитници, или с петима. Това е решение на треньора. Поуките са, че трябва да бъдем по-агресивни и концентрирани, когато владеем топката. Ако искаме да играем футбол, можем да го правим", сподели той.