ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция двойно по-зле от България - Испания орезили...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21251729 www.24chasa.bg

Дебютант за България: Трябва да сме по-агресивни, когато владеем топката

1372
Росен Божинов (вдясно) Снимка: Startphoto.bg

Бранителят Росен Божинов дебютира като титуляр за България при 0:3 от Грузия в Тбилиси.

"Видяхме, че започнахме добре мача. Ядосан съм много, защото направихме наши грешки. Не мисля, че дадохме много инициативата в началото. Направихме грешка, Грузия се възползва от нея и вкараха гол. Когато вкараха, имаха лека преднина и взеха нещата в своя инициатива.

Не мисля, че има значение дали играем с четирима защитници, или с петима. Това е решение на треньора. Поуките са, че трябва да бъдем по-агресивни и концентрирани, когато владеем топката. Ако искаме да играем футбол, можем да го правим", сподели той.

Росен Божинов (вдясно)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3