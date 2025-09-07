Национал: След завръщането в София поемам направо към Русия

Националът Емил Ценов потвърди трансфера си в руския "Оренбург".

"При завръщането в София от летището пътувам за Русия и там ще премина медицински тестове в "Оренбург", сподели футболистът на ЦСКА 1948.

А ето какво каза той за загубата с 0:3 от Грузия в Тбилиси:

"Отново имаше разлика в класите, при това очевидна. Мачът можеше да отиде в друга посока, ако бяхме реализирали първо ние още при ситуацията на Марин Петков. Но след това допуснахме някои грешки, падна и тонусът на отбора и беше трудно да се върнем в мача.

В тази група е ясно, че трудно могат да се постигат резултати. Опитваме се, но трябва да се опитваме да играем хубав и печеливш футбол.

С Испания беше трудно да ги стигаме в някои моменти. Сега с Грузия имахме си своите шансове, особено в началото и мисля, че тогава доминирахме. Просто лош развой на събитията и след това беше много трудно".