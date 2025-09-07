ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция двойно по-зле от България - Испания орезили...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21251934 www.24chasa.bg

Турция двойно по-зле от България - Испания орезили само 6:0 комшиите в Коня

848
Педри открива резултата в Коня. Снимка: Ройтерс

Оказа се, че България се е представила повече от достойно при загубата с 0:3 от европейския шампион Испания в София.

Във втория си мач от квалификационната група за световното догодина момчетата на селекционера Луис де ла Фуенте не проявиха капка милост като гост и тушираха 6:0 Турция насред Коня. Комшиите бяха с големи амбиции да се опънат здраво на Испания, но бяха напердашени двойно повече от нашите национали.

Микел Мерино (22, 45+1, 57) записа първия си хеттрик с фланелката на родината си.

Педри (6, 62) и Феран Торес (53) направиха резила на турците грандиозен.

Голямата звезда Ламин Ямал се отчете с 2 асистенции и 2 огромни пропуска. Иберийците имаха и други, така че резултатът може да бъде определен като само 6:0.

Така Испания е лидер в групата ни ни с 6 т. Грузия и Турция имат по 3, а ние сме си нулеви.

Педри открива резултата в Коня. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3