Турция двойно по-зле от България - Испания орезили само 6:0 комшиите в Коня

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Оказа се, че България се е представила повече от достойно при загубата с 0:3 от европейския шампион Испания в София.

Във втория си мач от квалификационната група за световното догодина момчетата на селекционера Луис де ла Фуенте не проявиха капка милост като гост и тушираха 6:0 Турция насред Коня. Комшиите бяха с големи амбиции да се опънат здраво на Испания, но бяха напердашени двойно повече от нашите национали.

Микел Мерино (22, 45+1, 57) записа първия си хеттрик с фланелката на родината си.

Педри (6, 62) и Феран Торес (53) направиха резила на турците грандиозен.

Голямата звезда Ламин Ямал се отчете с 2 асистенции и 2 огромни пропуска. Иберийците имаха и други, така че резултатът може да бъде определен като само 6:0.

Така Испания е лидер в групата ни ни с 6 т. Грузия и Турция имат по 3, а ние сме си нулеви.