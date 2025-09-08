ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Светът полудя по Крипто ­- любимеца на Супермен, з...

Карлос Алкарас шампион на US Open, отново е №1 в света

Карлос Алкарас вече има 6 титли от "Големият шлем". Снимка: Ройтерс

По 2 за всеки, за да няма обидени. Яник Синер и Карлос Алкарас си поделиха титли от "Големият шлем" в тениса през този сезон.

Италианецът стана шампион в откритото на Австралия и на "Уимбълдън". Испанецът спечели "Ролан Гарос" и US Open.

На финала в Ню Йорк Алкарас определено бе по-добрият от Синер и се наложи 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Така с общо 6 купи от "Големият шлем" той се нареди до легенди като Иван Лендъл и Стефан Едберг. 

Испанецът се връща начело в световната ранглиста, като измества точно бившия скиор от Южен Тирол. През 2022 г., когато Алкарас за първи път вдигна купата от откритото на САЩ, финалът срещу Каспер Рууд (Нор) трябваше да определи кой да е №1. 

