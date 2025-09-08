Сагата с иранските дългучи в "Дея" завърши с хепиенд

Дългата сага с пристигането на иранските дългучи в отбора на "Дея" приключи с хепиенд.

213-сантиметровият Мохамад Реза Хозоори и високият 207 см Хади Шоркаби са се сдобили с работни визи и се включиха в тренировките на бургазлии. Дваатата централни блокировачи досега са играли само в родината си. Договорите им с "Дея" са за един сезон.

Под ръководството на новия старши треньор, 28-годишният Георги Димитров и останалите от щаба, бургазлии се подготвят двуразово, като редуват фитнес със зала "Бойчо Брънзов", където ще се играят официалните мачове през сезона. Единственият липсващ от основната група е диагоналът на младежкия ни национален отбор до 21 години Георги Бъчваров, който на световното първенство в Китай получи разтежение.

"С него вече работим кондиционно, скоро ще се включи наравно с останалите", заяви пред "24 часа" треньорът по физическа подготовка Мишо Капитанов. Баскетболният спец е впечатлен от физическия капацитет на 22-годишният посрещач от Косово Ерион Байрами и от старанието в подготовката на ветераните и бивши национали Валентин Братоев и Николай Учиков.