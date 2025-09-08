Холанд си удари главата в автобуса на Норвегия, размина се с три шева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нападателят на "Манчестър Сити" и Норвегия Ерлинг Холанд се е контузил, докато е слизал от автобуса на отбора в хотел в Осло, съобщава Goal.com.

Когато футболистите се измъквали от рейса и се отправяли към хотела, вратата се отворила рязко и ударила звездата на "Сити" в лицето.

"Три шева", написа самият Хааланд в социалните мрежи, прикачвайки снимка на подутата си устна и раната.

По-късно публикацията беше изтрита.

На 9 септември националният отбор на Норвегия ще играе с Молдова в Осло квалификация за световното първенство през 2026 г.