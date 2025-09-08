ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лукаку няма да играе поне до декември

Ромелу Лукаку позира с фланелката на "Наполи". Снимка: фейсбук/Наполи

Централният нападател на "Наполи" Ромелу Лукаку е малко вероятно да се завърне в игра до декември, става ясно след последния преглед за контузията на бедрото на белгийския национал.

Първоначално се очакваше Лукаку да играе в мача от серия "А" срещу "Аталанта" на 22 ноември, но след нов преглед в Брюксел, футболистът е получил мнение от лекарите, че не бива да очаква завръщане на терена преди декември.

Нападателят се контузи в приятелски мач с "Олимпиакос" (2:1) през август. Лукаку играе за "Наполи" от 2024 г. През миналия сезон белгиецът участва в 38 мача във всички турнири, в които отбеляза 14 гола и направи 11 асистенции.

