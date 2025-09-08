Ямал си загубил паспорта в Турция

Нападателят на "Барселона" и националния отбор на Испания Ламин Ямал загуби паспорта си след мача с Турция в Коня, съобщава местното издание Beyaz Futbol. Световната квалификация завърши със съкрушителна победа за гостите с 6:0.

След мача Ламин дълго търсил паспорта си, включително в съблекалнята, но не го е намерил и е напуснал стадиона с автобуса, в който дълго го чакали останалите му съотборници. Как ще напусне Турция и ще се върне в Испания, все още не е известно - най-вероятно с пасаван.

Ламин Ямал направи две асистенции в мача в Турция. Хеттрик регистрира и Микел Мерино, два пъти се разписа Педри, веднъж Феран Торес.