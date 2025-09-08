Левандовски се изкачи на седмо място при голмайсторите на националните отбори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

37-годишният нападател Роберт Левандовски успя да отбележи един гол за полския национален отбор срещу Финландия (3:1) в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 г. и отново записа името си в историята.

Този гол беше неговият 86-и за националния отбор, което позволи на поляка да изпревари Али Мабхута (ОАЕ, 85) и да се изкачи на седмо място в списъка с най-добрите реализатори на националните тимове за всички времена.

Пред Левандовски остават Мохтар Дахари (Малайзия) и Ромелу Лукаку (Белгия) - с 89 попадения, Сунил Четри (Индия) - 95, Али Даеи (Иран) - 108, Лионел Меси (Аржентина) - 114 и Кристиано Роналдо (Португалия) - 140.