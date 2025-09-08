Алкарас: Постигнах целта си да съм №1 с най-силния си турнир

Първото място в ранглистата е цел, която си бях поставил почти в началото на годината и да видя, че съм я постигнал, е нещо невероятно.

Да го направя в същия ден, в който печеля още една титла от "Големият шлем".

Това обяви новият шампион на откритото по тенис на САЩ Карлос Алкарас. Във финала испанецът се наложи над досегашния номер 1 в света Яник Синер от Италия.

"Бяха две впечатляващи седмици на много високо ниво на тениса, но преди всичко психически трудни, с което наистина се гордея. Чувствам, че това е най-добрият турнир, в който съм играл досега. Постоянството на нивото ми във всички мачове беше наистина високо, с което съм много горд", каза още Алкарас.