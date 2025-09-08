ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Орбан предрича „хаос и бедност", ако спечели друга...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21252766 www.24chasa.bg

Алкарас: Постигнах целта си да съм №1 с най-силния си турнир

1640

Първото място в ранглистата е цел, която си бях поставил почти в началото на годината и да видя, че съм я постигнал, е нещо невероятно.

Да го направя в същия ден, в който печеля още една титла от "Големият шлем".

Това обяви новият шампион на откритото по тенис на САЩ Карлос Алкарас. Във финала испанецът се наложи над досегашния номер 1 в света Яник Синер от Италия.

"Бяха две впечатляващи седмици на много високо ниво на тениса, но преди всичко психически трудни, с което наистина се гордея. Чувствам, че това е най-добрият турнир, в който съм играл досега. Постоянството на нивото ми във всички мачове беше наистина високо, с което съм много горд", каза още Алкарас.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3