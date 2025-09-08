Националите се наложиха с 3:1 над САЩ в Хирошима

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националният отбор на България по волейбол за мъже победи САЩ с 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:21) в контролна среща, играна в Хирошима (Япония).

Българите записаха страхотен старт в първата от двете планирани приятелски срещи с американския състав.

Втората контрола предстои утре от 4,30 часа българско време.

Двете проверки са част от подготовката на тима за предстоящото световно първенство във Филипините.

Първият официален мач на България предстои на 13 септември от 12,30 часа срещу Германия.

Преди това в Токио националите загубиха 2 пъти от японските домакини (2:3, 0:3).