В Германия почетоха Матс Хумелс за края на кариерата му

Снимка: Ройтерс

Бившият защитник Матс Хумелс, който след края на миналия сезон приключи кариерата си, беше почетен от Германския футболен съюз преди световната квалификация срещу Северна Ирландия в Кьолн за заслугите си към бундестима.

С него един от най-добрите бранители въобще в света през този век стана световен шампион в Бразилия през 2014-а.

Голям банер показваше думите "Майсторски, изключителен, отдаден, силен", а над 40 хиляди фенове в Кьолн скандираха името на Хумелс.

"Благодаря ти, Матс" беше показано на екраните на стадиона.

36-годишният Хумелс завърши кариерата си през май в италианския "Рома". Той спечели 5 титли на Германия с "Борусия" (Дортмунд, 2011, 2012) и "Байерн" (2017, 2018, 2019).

Снимка: Ройтерс

