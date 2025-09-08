В Германия почетоха Матс Хумелс за края на кариерата му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият защитник Матс Хумелс, който след края на миналия сезон приключи кариерата си, беше почетен от Германския футболен съюз преди световната квалификация срещу Северна Ирландия в Кьолн за заслугите си към бундестима.

С него един от най-добрите бранители въобще в света през този век стана световен шампион в Бразилия през 2014-а.

Голям банер показваше думите "Майсторски, изключителен, отдаден, силен", а над 40 хиляди фенове в Кьолн скандираха името на Хумелс.

"Благодаря ти, Матс" беше показано на екраните на стадиона.

36-годишният Хумелс завърши кариерата си през май в италианския "Рома". Той спечели 5 титли на Германия с "Борусия" (Дортмунд, 2011, 2012) и "Байерн" (2017, 2018, 2019).