ФИФА одобрява радикална промяна в правилото за засада

ФИФА ще одобри радикална промяна в правилото на засада, твърди трансферният гуру Фабрицио Романо в социалните мрежи. С новото правило головете ще станат много повече и по същество играта доста ще се измени. С революционната промяна линията на видеонаблюдения от ВАР се измества и засада ще бъде отсъждана само ако цялото тяло на атакуващия футболист е пред защитника.

Бившият мениджър на "Арсенал" Арсен Венгер, който сега работи като ръководител на отдела за глобално футболно развитие на ФИФА, остро критикува влиянието на "разочароващата" ВАР система върху отсъжданията за засада и заяви, че новият закон трябва да върне "предимството" на нападателите.

Това е последната от редица промени, включително провеждането на двугодишно световно първенство, предложени от 75-годишния французин.

В интервю за beIN Sports Венгер каза: "През 1990 г. решихме, че вече няма засада, когато си на една и съща линия със защитника. С ВАР това предимство изчезна. Ето защо предлагам, че стига която и да е част от тялото на нападащия футболист да е на една и съща линия със защитника, тогава да не е в засада."

Французинът заяви, че решение ще бъде взето следващата година от Международния борд на футболните асоциации.