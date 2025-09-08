Националите научиха съперниците си в първия етап от евроквалификациите

Националният отбор на България по баскетбол за мъже научи съперниците си в предквалификациите за Евробаскет 2029. Това се случи по време на жребия, който бе изтеглен по-рано днес в Рига (Латвия).

Тимът на Росен Барчовски попадна в група B на първия етап на пресявките. В нея Армения и Норвегия ще са съперници на националите.

Тимовете са разпределени в три групи - едната от тях е с четири отбора, докато другите две са с по три състава.

Мачовете от предквалификациите за европейското през 2029 г. ще се играят в три прозореца - през ноември 2025 г., през февруари 2026 г. и през юни/юли 2026 г.

Четири тима - победителите от трите групи и най-добрият втори ще продължат в следващия етап на пресявките, където ще спорят с осем тима от първата фаза на европейските квалификации за световното първенство през 2027 г.