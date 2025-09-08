"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Тотнъм" информира, че мажоритарният му акционер е получил две оферти за интерес за евентуално поглъщане и ги е отхвърлил с аргумента, че клубът от Висшата лига не се продава. Компанията ENIC притежава 86,5% от акциите на лондонския тим.

"Бордът на клуба и ENIC потвърждават, че "Тотнъм" не се продава и ENIC няма намерение да приема подобно предложение за придобиване на дела си в клуба", казват от компанията.

Спекулациите за евентуална промяна на собствеността се засилиха, след като изпълнителният председател Даниел Леви се оттегли след почти 25 години на поста.