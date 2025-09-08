С динамична ценова система билетите за световното поскъпват драстично

ФИФА смята да използва системата за динамични цени на билетите и се очаква те да достигнат фантастични нива за световното догодина в САЩ, Канада и Мексико. За това потвърди говорител на световната централа.

Същата система бе използвана по време на клубното световно и се провали с гръм и трясък. В началото цените бяха на рекордни нива, след което спаднаха сериозно и накрая дори бяха раздавани, за да има поне някаква публика на мачовете.

Системата за динамичната цена се базира на търсенето на даден билет за събитие. Така например за първия концерт на “Оейзис” след събирането на групата скочиха тройно в крайна сметка.

Реално първите билети за световното тръгват на сляпо с жребий на 10 септември. Те са от 60 долара до 6730 за финала. Жребият за групите е чак на 5 декември в Ню Йорк и едва след него феновете ще знаят точно къде ще са любимците им.

Билетите за решителния мач за титлата в момента са 4 пъти по-скъпи от тези в Катар преди 4 години, което е невероятно увеличение.

Много от феновете недоволстват, защото, за да участваш в жребий за билетите, трябва да притежаваш карта VISA, която е спонсор на първенството и другите кредитни карти не се приемат.

След жребия всеки ще може да закупи максимум 40 билета през октомври, за да се отвори вторият прозорец за продажби, който е до декември. Там обаче също е променена системата и е на принципа първи заявил - първи спечелил. Така реално и вторият етап ще мине на сляпо.

Билетите са разделени на четири категории, като тези от първа са най-скъпите.

“Със сигурност няма да сменяме цените през 5 минути, но ще има промени в зависимост от търсенето. Всичко зависи от търсенето”, категоричен е говорител на ФИФА.

Така вече има един куп платформи, които ще предлагат билети на вторичния пазар и за размяна след тегленето на жребия. Защото не е едно и също англичаните например да купят такива в Ню Йорк и техният тим да изиграе повечето си мачове във Ванкувър (Канада) например.

В същото време вече се вдига напрежението в Мексико заради грандиозните строежи, свързани със световното.

Най-сериозно са ударени хората около стадион “Ацтека”, където се разширява всичко - от улиците до ресторантите. Новите планове удрят поне 200 000 човека, твърдят хора от неправителствения сектор. Повечето от тях са индианци, които са от векове на тази територия.

Заради строежите вече е намалял притокът на вода към околните сгради, като с наближаването на световното ситуацията ще се утежни. Тогава ще заработят новите ресторанти и магазини около стадиона. На всичко отгоре един от водоизточниците на квартала бе приватизиран преди 7 години и още тогава започна кризата.

Населението на квартал “Ацтека” смята да започне протести в близките месеци, като да блокира строителството. Това ще удари сериозно по домакинството на Мексико, ако не могат да бъдат завършени всички съоръжения навреме.

Реално проблеми няма единствено в Канада. Властите там рапортуваха, че са напълно готови и могат да приемат мачовете година преди началото на първенството на планетата. Там обаче няма да има доста голям брой, като основната част са на територията на САЩ.