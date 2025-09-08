Синер: Бях много предвидим във финала с Алкарас

Италианецът Яник Синер коментира загубата си от испанеца Карлос Алкарас във финала на откритото първенство на САЩ по тенис, която го свали от върха в световната ранглиста след 65-седмичното лидерство.

"Той се подобри. Отдавам му голяма заслуга, защото се справи със ситуацията по-добре от мен. Аз бях много предвидим. Сега зависи от мен дали искам да направя промени или не - да се опитам да бъда малко по-непредсказуем като играч, защото мисля, че това е, което трябва да направя, да се опитам да стана по-добър тенисист.

Нещо ново е, че вече не съм номер 1, но знаете, че се променя и това. Различно е. Все още се гордея със себе си, със сезона, който играя, както и с това, че стигнах до четири финала от "Големият шлем" за годината. 2 финала спечелих и 2 загубих. Това са невероятни резултати, нали", заяви 24-годишният Синер.