Финалистът от US Open Александър Василев: При мъжете ме чака нещо съвсем различно

Александър Василев няма да сменя треньорите си и е наясно какво го чака в тениса при мъжете.

Финалистът при юношите от US Open се прибра в София и му предстои участие с националния отбор за купа "Дейвис" в мача с Финландия в Пловдив през уикенда.

"Ако искаш да стигнеш до големите сцени, до върховете и да играеш най-добрия тенис, трябва дисциплина. Стига да имаш амбиция, да имаш желание да си добър, да се наслаждаваш на играта, всичко може да се постигне", коментира 18-годишният Василев. На финала в Ню Йорк той отстъпи на Иван Иванов.

Попитан дали е бил поздравен от Григор Димитров, Александър Василев заяви: "Не, не съм получил съобщение от него. Не мога да кажа повече. Пожелавам му да се възстанови възможно най-бързо."

"На децата бих казал да се наслаждават на играта и като цяло на спорта. Горд съм да давам пример на малките деца. Добрите резултати при юношите дават увереност, но мъжкият тенис е различен, различна почва. Тепърва започвам да настъпвам в него. Дълга история ще бъде и тепърва предстои да я извървя. Мислил съм да тренирам и на други места, засега оставам с моите треньори. Работата продължава както преди. Истински съм доволен от постиженията и формата си. Винаги има място за подобрение", каза още Василев.

"Мисля, че българският тенис е в добри ръце. Аз и Иван даваме добро начало, дано и други след нас тепърва дойдат. Това е много хубаво, защото, както ние сме гледали към Григор Димитров и други български звезди, ние се надяваме да направим същото", добави Василев.