ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път наградиха най-добрия треньор в женски...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21253795 www.24chasa.bg

Азербайджан уволни Фернандо Сантош

1312
Фернандо Сантош Снимка: Уикипедия

Португалецът Фернандо Сантош напусна поста старши треньор на националния отбор на Азербайджан, съобщиха от пресслужбата на местната футболна федерация, което на практика означава, че е уволнен.

Договорът на специалиста е прекратен по взаимно съгласие.

Азерският тим загуби от Исландия с 0:5 като гост в първия си мач от квалификациите за световното първенство през 2026 г.

Отборът ще изиграе следващия си двубой 9 септември, като ще бъде домакин на Украйна.

70-годишният Сантош беше начело на националния тим на Азербайджан от пролетта на 2024 г.

Начело на родната Португалия той стана европейски шампион през 2016 г., а през 2019-а триумфира в Лигата на нациите.

Фернандо Сантош Снимка: Уикипедия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3