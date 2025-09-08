Азербайджан уволни Фернандо Сантош

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Португалецът Фернандо Сантош напусна поста старши треньор на националния отбор на Азербайджан, съобщиха от пресслужбата на местната футболна федерация, което на практика означава, че е уволнен.

Договорът на специалиста е прекратен по взаимно съгласие.

Азерският тим загуби от Исландия с 0:5 като гост в първия си мач от квалификациите за световното първенство през 2026 г.

Отборът ще изиграе следващия си двубой 9 септември, като ще бъде домакин на Украйна.

70-годишният Сантош беше начело на националния тим на Азербайджан от пролетта на 2024 г.

Начело на родната Португалия той стана европейски шампион през 2016 г., а през 2019-а триумфира в Лигата на нациите.