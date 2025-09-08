Азербайджан уволни Фернандо Сантош

Португалецът Фернандо Сантош напусна поста старши треньор на националния отбор на Азербайджан, съобщиха от пресслужбата на местната футболна федерация, което на практика означава, че е уволнен.
Договорът на специалиста е прекратен по взаимно съгласие.
Азерският тим загуби от Исландия с 0:5 като гост в първия си мач от квалификациите за световното първенство през 2026 г.
Отборът ще изиграе следващия си двубой 9 септември, като ще бъде домакин на Украйна.
70-годишният Сантош беше начело на националния тим на Азербайджан от пролетта на 2024 г.
Начело на родната Португалия той стана европейски шампион през 2016 г., а през 2019-а триумфира в Лигата на нациите.