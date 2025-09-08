Искат Мъри Стоилов отново начело на Казахстан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-успешният български треньор в чужбина и сегашен наставник на турския елитен "Гьозтепе" Станимир Стоилов е един от вариантите за нов селекционер на Казахстан.

Според информацията от бившата съветска република българинът и словакът Владимир Вайс са опции за заместник на подалия оставка след 0:6 от Белгия снощи в световна квалификация Али Алиев.

След редица успехи начело на "Астана" Стоилов бе начело на Казахстан между 1 януари 2018 и 17 януари 2019 г.

Мъри обаче едва ли ще напусне "Гьозтепе", в който върши супер работа и има договор до лятото на 2027 г.