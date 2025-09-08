ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път наградиха най-добрия треньор в женския ни футбол

Диана Динева Снимка: АБФ

Диана Динева получи наградата за най-добър треньор в женския футбол за изминалия сезон 2024/2025. Наставничката на "Локомотив" (Стара Загора) прие статуетката от президента на Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и член на Изпълкома на БФС Мила Христова.

Това стана преди началото на шампионатния мач от третия кръг на националното женско първенство срещу отбора на ФК "Академия за футболна развитие". "Локомотив" победи с 9:2 в двубоя.

Динева спечели организираната от АБФ анкета "Футболист на футболистите", като тази година за първи път българските футболистки избираха най-добър треньор в женското първенство.

Старши треньорът на "Локомотив" (Стара Загора) получи най-много гласове, изпреварвайки Валентина Господинова (НСА) и Елена Пеева ("Лудогорец").

