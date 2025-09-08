10 месеца наказание заради допинг за защитник на "Атлетик" (Билбао)

Защитникъг на испанския "Атлетик" (Билбао) Йерай Алварес беше наказан за 10 месеца заради положителен допинг тест след мач от Лига Европа, съобщиха от УЕФА.
30-годишният испанец бе дал положителна проба за забраненото вещество канренон след домакинската загуба с 0:3 от "Манчестър Юнайтед" на полуфиналите на втория по сила клубен турнир на Стария континент през май.
Алварес, който доброволно прие временно наказание на 2 юни, заяви през юли, че неволно е погълнал забраненото вещество в лекарство, използвано за лечение на косопад.
През 2016 година той бе диагностициран с рак на тестисите и обясни, че е приемал лекарството като част от лечението си за алопеция.