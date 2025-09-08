ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съотборник издаде Ямал: Детето е влюбено

10 месеца наказание заради допинг за защитник на "Атлетик" (Билбао)

Йерай Алварес Снимка: instagram.com/yerayalvarez/

Защитникъг на испанския "Атлетик" (Билбао) Йерай Алварес беше наказан за 10 месеца заради положителен допинг тест след мач от Лига Европа, съобщиха от УЕФА.

30-годишният испанец бе дал положителна проба за забраненото вещество канренон след домакинската загуба с 0:3 от "Манчестър Юнайтед" на полуфиналите на втория по сила клубен турнир на Стария континент през май.

Алварес, който доброволно прие временно наказание на 2 юни, заяви през юли, че неволно е погълнал забраненото вещество в лекарство, използвано за лечение на косопад.

През 2016 година той бе диагностициран с рак на тестисите и обясни, че е приемал лекарството като част от лечението си за алопеция.

