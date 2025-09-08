Съотборник издаде Ямал: Детето е влюбено

Слуховете за раздяла между Ламин Ямал и певицата Ники Никол се оказаха силно преувеличени. Звездата на "Барселона" е лудо влюбен в аржентинката, издаде го неговият съотборник в националния отбор Нико Уилямс. Той показа снимка на Ямал от съблекалнята на "ла фурия", която сложи край на спекулациите за разрив в отношенията му с гаджето. На фотото се вижда телефона на Ламин, на чийто екран се вижда лика на певицата. "Моето дете е влюбено", пише Уилямс, който е един от най-добрите приятели на 18-годишната звезда.

В навечерието на мача с България миналата седмица се появиха информации, че Ямал и Ники са сложили край на връзката си. Причината била увлечението на аржентинката към друг футболист - Франко Мастантуоно от "Реал", който също е на 18 години. Твърдеше се че двамата си станали много близки, което е довело до край на аферата с Ямал. Самият футболист до този момент не беше коментирал слуховете, но явно е искал да покаже на света, че все още е с Ники, използвайки своя приятел Нико Уилямс. След мача с Турция Ламин даде още едно доказателство, че е "влюбен и загубен", след като изгуби паспорта си. Близо час автобусът на Испания го чака да намери документа, но без успех. Не е ясно как Ямал е напуснал Турция без паспорт.

Преди десетина дни Ники и Ламин празнуваха 25-ия рожден ден на певицата, а футболистът я отрупа с подаръци. Звездата на "Барселона" я изненада с чисто ново ферари за 228 000 долара.

Двамата са се харесали на партито по случай 18-ия рожден ден на звездата. Тогава те само са флиртували, но няколко дни по-късно е дошла и първата целувка.