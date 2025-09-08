Събраха националите до 15 г.

Селекцията на България до 15 г. се събра на лагера в "Бояна", където отборът ще изиграе две контролни срещи.
Подопечните на наставника Петър Карачоров ще се изправят срещу година по-големите играчи от "Септември" утре от 10,30 часа и "Славия" в сряда отново от 10,30 часа.
Това е първи лагер за набор 2011, на които им предстои турнир за развитие на УЕФА в София през октомври с отборите на Полша, Словакия и Литва.
Списък с повиканите футболисти:
Вратари
1 Лука Маркес ЦСКА 1948
2 Григор Стефанов Лудогорец Разград
Защитници
3 Галин Димитров Славия София
4 Борис Стефанов Национал София
5 Васил Въргулев Ботев Пловдив
6 Валентин Петров Левски София
7 Румен Даскалов ЦСКА София
8 Александър Ангелов Лудогорец Разград
9 Благовест Найденов Локомотив Пловдив
10 Андриян Славчев Бургас 2024
Полузащитници
11 Алекс Цинигаров Локомотив Пловдив
12 Никола Радев Септември София
13 Ник Георгиев Лудогорец Разград
14 Даниел Лилковски Локомотив Пловдив
15 Иван Дедев Национал София
16 Антонио Великов ХНК Горица
17 Ландон Йескас Левски София
Нападатели
18 Емилиян Николов Левски София
19 Раян Димитров Лудогорец Разград
20 Денислав Кондев Сините Камъни
21 Иван Бичовски Ботев Пловдив
22 Давид Георгиев Септември София
23 Йоан Йорданов Лудогорец Разград
24 Димитър Гаврилов Осасуна
25 Красимир Илчев ЦСКА 1948