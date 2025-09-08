ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожар е обхванал 1000 декара площи в Сакар планина

Времето София 28° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21255026 www.24chasa.bg

Трима български представители на заключителната фаза на европейското

576
Мартин Хорозов СНИМКА: Българска федерация по баскетбол

Българско присъствие не липсва и във финалната фаза на Евробаскет 2025, съобщава родната федерация. Съдиите Мартин Хорозов и Венцислав Великов вече взеха дейно участие в груповата фаза и на 1/8-финалите, докато Елеонора Рангелова влезе в ролята на комисар в първите два етапа от шампионата на Стария континент.

Работата на Мартин Хорозов и Венцислав Великов бе оценена високо. Двамата са сред 25-те рефери, които ще отговарят за спазването на правилата по време на мачовете до края на елиминациите от турнира.

Признание получи и Елеонора Рангелова. Бившата националка ще бъде един от четиримата комисари, които ще бъдат на секретарската маса по време на оставащите срещи от Евробаскет 2025.

1/4-финалите от надпреварата започват утре (9 септември) с двубоите Турция - Полша от 17,00 часа и Литва - Гърция от 21,00. На 10 септември са мачовете Финландия - Грузия от 17,00 часа и Германия - Словения от 21,00.

Мартин Хорозов СНИМКА: Българска федерация по баскетбол
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Баскетбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Какво печелим, когато губим от Испания с 0:3