Ивелин Попов вече не е част от "Ботев"

"Ботев" (Пловдив) се раздели с капитана си Ивелин Попов, съобщиха в официално изявление от футболния клуб.

Двете страни прекратяват взаимоотношенията си по взаимно съгласие.

Попов пристигна на в Пловдив през лятото на 2023 година от тима на "Левски". С екипа на "Ботев" той изигра общо 77 мача, в които вкара 15 гола и направи 19 асистенции.

Ето какво написаха от клуба:

"ПФК Ботев" (Пловдив) и Ивелин Попов се разделят по взаимно съгласие, след проведени срещи между ръководството на клуба и футболиста.

"Жълто-черната" общност изразява огромната си благодарност към Ивелин Попов – един истински лидер, който в труден момент за клуба застана рамо до рамо с нас. С неговия опит, характер и професионализъм Ботев успя да постигне исторически успех – спечелената купа на България.

Ивелин Попов не беше просто футболист в нашия отбор – той беше пример за подражание за младите играчи, вдъхновител за съотборниците си и човек, който носеше жълто-черната фланелка с чест и достойнство.

"ПФК Ботев" (Пловдив) ще запази името на Ивелин Попов сред хората, които оставиха ярка следа в историята на клуба. От името на ръководството, треньорския щаб, футболистите и хилядите привърженици благодарим сърдечно за всичко, което даде на „жълто-черното" семейство.

Пожелаваме на Попето здраве, лични и професионални успехи. Вратите на „Колежа" винаги ще бъдат отворени за него.

В следващите дни ръководството на "ПФК Ботев" (Пловдив) ще внесе повече яснота относно мотивите за раздялата, както и за текущото състояние на клуба", се казва в изявлението от ръководството на клуба.

