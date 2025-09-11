Юсейн Болт: Със съвременните шпайкове ще взема 100-те метра за 9,42 секунди

Юсейн Болт, чийто световен рекорд от 9.58 секунди на 100 метра остава неподобрен вече 16 години, смята, че е можел да пробяга дистанцията за 9.42 секунди със "супер шпайковете", с които се състезават спринтьорите в днешно време.

Ямаецът остави своя отпечатък на Световното първенство през 2009-а в Берлин, чупейки собствения си рекорд от 9.69 секунди от Олимпийските игри в Пекин предишната година, а сега постижението му вече е валидно по-дълго от 14-те години на рекорда на Джим Хайнс от 9.95 секунди, поставен на Олимпиадата в Мексико Сити през 1968-а, предава БТА.

Проучване на Puma - компанията, която го преведе през славната му ера на доминация, прогнозира, че Болт би пробягал 9.42 секунди в днешно време, а говорейки на събитие преди Световното първенство в Токио, бившият ямайски спринтьор каза: "Напълно съм съгласен."

"Вероятно щях да бягам много по-бързо, ако бях продължил да се състезавам и ако знаех, че развитието на шпайковете ще стигне до подобно ниво. Може би щях да го направя, защото щеше да е страхотно да се състезавам на това ниво и да бягам толкова бързо", допълни той.

Болт добави, че не се притеснява, че някой ще подобри скоро рекорда му.

"Мисля, че талантът е налице и тези, които настъпват, ще се справят добре, но в този момент не мисля, че ще могат да подобрят световния рекорд", заяви ямаецът.