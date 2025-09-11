Олимпийски вицешампион последва Йосиф Миладинов в игрите на допингираните

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Английският плувец Бенджамин Прауд, който спечели сребърен медал на олимпийски игри в Париж миналата година на 50 м кроул, обяви, че ще плува догодина на Enhanced Games - игрите, на които ще е позволена употребата на допинг за подобряване на спортните постижения.

В тях ще се пусне и бившият ни национал Йосиф Миладинов.

Enhanced Games ще дебютира през май следващата година в Лас Вегас, предлагайки 500 000 долара награден фонд за първо място в състезания по лека атлетика, плуване и вдигане на тежести.

През миналия месец организацията заведе дело за 800 милиона долара срещу Международната федерация по плуване и други, твърдейки, че те незаконно оказват натиск върху спортисти да бойкотират събитието. World Aquatics прие правило по-рано тази година, което забранява на спортисти, участвали в Enhanced Games, да стартират в състезания под егидата на организацията.

Британската федерация по плуване и антидопинговата агенция на страната осъдиха решението на Прауд.