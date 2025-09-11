ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Инински: Гордея се с боксьорите ни

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21274441 www.24chasa.bg

Олимпийски вицешампион последва Йосиф Миладинов в игрите на допингираните

5112
Бенджамин Прауд Снимка: instagram.com/benproudswim/

Английският плувец Бенджамин Прауд, който спечели сребърен медал на олимпийски игри в Париж миналата година на 50 м кроул, обяви, че ще плува догодина на Enhanced Games - игрите, на които ще е позволена употребата на допинг за подобряване на спортните постижения.

В тях ще се пусне и бившият ни национал Йосиф Миладинов.

Enhanced Games ще дебютира през май следващата година в Лас Вегас, предлагайки 500 000 долара награден фонд за първо място в състезания по лека атлетика, плуване и вдигане на тежести.

През миналия месец организацията заведе дело за 800 милиона долара срещу Международната федерация по плуване и други, твърдейки, че те незаконно оказват натиск върху спортисти да бойкотират събитието. World Aquatics прие правило по-рано тази година, което забранява на спортисти, участвали в Enhanced Games, да стартират в състезания под егидата на организацията.

Британската федерация по плуване и антидопинговата агенция на страната осъдиха решението на Прауд.

Бенджамин Прауд Снимка: instagram.com/benproudswim/

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте красотата на подводния свят край Тюленово (Видео)