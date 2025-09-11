Варди преди дебюта си в Италия: Няма признаци да забавям темпото

Английският ветеран Джейми Варди (38 г.) даде пресконференция преди очаквания дебют в италианската серия "А" с екипа на "Кремонезе" срещу "Верона" в понеделник.

"За мен възрастта е просто число. Стига краката ми да са точно както преди и да са все така свежи, ще продължа. В момента няма признаци, че ще забавя темпото, така че ще продължа напред и ще дам всичко от себе си за този клуб.

Основната задача е да се уверим, че ще останем в лигата. Честно казано, така беше, когато бях в "Лестър". Това е основното. Всичко, което трябва да правим е да даваме всичко от себе си", заяви Варди.

Нападателят напусна след края на миналия сезон "Лестър", за който отбеляза 200 гола в 500 мача по време на 13-годишния си престой, коронясан с титлата от английската Висша лига през 2016 г..