Никола Цолов ще бъде специален гост на "Писта София"

Една от най-ярките надежди на българския моторен спорт – Никола Цолов, ще бъде специален гост на престижното състезание „Писта София 2025", което ще се проведе на 14 септември в столицата. Събитието ще събере най-добрите пилоти и отбори от България и региона, а присъствието на Цолов обещава да предаде допълнителен заряд и емоция на надпреварата.

Само на 18 години Цолов вече е име, което се свързва със световния моторен спорт. Той си спечели прозвището „Българския лъв", след като показа завидни умения и хъс на пистата. През 2022 година Цолов стана шампион във Формула 4 Испания, а в следващите години продължи възходящото си развитие. Като член на Академията на Ред Бул той получи възможност да се състезава срещу най-добрите млади пилоти в света, а неговите резултати във Формула 3, където достигна до второто място в световния шампионат, показват, че амбициите му за върховете на моторните спортове са напълно оправдани.

Присъствието на Никола Цолов в София е не просто жест към родните фенове – то е и своеобразен мост между големите международни шампионати и българската автомобилна сцена. Хиляди почитатели очакват да го видят отблизо, да чуят неговите впечатления и да усетят духа на световните писти, пренесен в сърцето на България. За младите пилоти, които ще застанат на старта на „Писта София 2025", срещата с Цолов е допълнителна мотивация и пример за това, че с упорит труд и талант българските състезатели могат да достигнат върховете на моторния спорт.

Организаторите подчертават, че състезанието ще предложи на публиката истински празник със зрелищни надпревари до емоционални моменти на подиума.

Програма на „Писта София 2025":

08:00 – 12:30 – Тренировки за място по график

13:00 – Официално откриване на състезанието

13:30 – Старт на състезанието

16:30 – Обявяване на резултатите и награждаване на победителите по групи и отборно