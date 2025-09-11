ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Инински: Гордея се с боксьорите ни

Олимпийският шампион Магомед Рамазанов: Лъжа е, че ще си сменям гражданството

Магомед Рамазанов Снимка: Румяна Тонева

Олимпийският шампион в категория до 86 кг от игрите в Париж през миналото лято в свободния стил Магомед Рамазанов отхвърли информацията за предполагаема смяна на националността и ще продължава да се бори за България. 

"Здравейте скъпи съграждани, приятели, фенове на спорта и българската борба. Пиша този пост във връзка с това, че има в интернет пространството лъжлива информация, че възнамерявам да си сменя гражданството или пък се замислям! Категорично заявявам, че не съм имал интервю с журналист от sovsport.ru на име Андрей Губин и с който да било журналист, след като пристигнах в Москва.

Намирам се там след успешно проведена операция на рамото в Испания, благодарение на ръководството на моя клуб ЦСКА! Планирам октомври месец да започна рехабилитация, която ще проведа в Германия в Олимпийския център. Тя ще бъде организирана с помощта на д-р Иванов (доктора на националния отбор) и д-р Клаус (доктор на UWW).

Обръщение към журналистите: Моля за в бъдеще да не подавате на хората лъжлива информация за мен!!!", пише в инстаграма на Рамазанов.

