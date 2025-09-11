Залата на славата в Португалия прие Нани и Рикардо Куарешма

Нани и Рикардо Куарешма бяха приети в Залата на славата на португалския футбол. Бившите играчи на националния отбор бяха почетени на наградите на Лига Португалия, съобщават от местната футболна асоциация.

Нани и Куарешма са шампиони от Евро 2016. Нани е и четирикратен шампион във Висшата лига и победител в Шампионската лига с "Манчестър Юнайтед". Играл е още за "Спортинг" (Лисабон), "Фенербахче", "Валенсия" и "Лацио". Той прекрати кариерата си на 38-годишна възраст преди около 10 месеца.

Куарешма е победител в Шампионската лига с "Интер", четирикратен шампион на Португалия с "Порто" и "Спортинг" (Лисабон). Играл е още за "Барселона" и "Челси". Той се пенсионира също на 38 години след края на сезон 2021/2022.