ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Инински: Горд съм от представянето на бок...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21275070 www.24chasa.bg

Залата на славата в Португалия прие Нани и Рикардо Куарешма

1336
Нани Снимка Интернет

Нани и Рикардо Куарешма бяха приети в Залата на славата на португалския футбол. Бившите играчи на националния отбор бяха почетени на наградите на Лига Португалия, съобщават от местната футболна асоциация.

Нани и Куарешма са шампиони от Евро 2016. Нани е и четирикратен шампион във Висшата лига и победител в Шампионската лига с "Манчестър Юнайтед". Играл е още за "Спортинг" (Лисабон), "Фенербахче", "Валенсия" и "Лацио". Той прекрати кариерата си на 38-годишна възраст преди около 10 месеца.

Куарешма е победител в Шампионската лига с "Интер", четирикратен шампион на Португалия с "Порто" и "Спортинг" (Лисабон). Играл е още за "Барселона" и "Челси". Той се пенсионира също на 38 години след края на сезон 2021/2022.

Нани Снимка Интернет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте красотата на подводния свят край Тюленово (Видео)