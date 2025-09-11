Защо Европа не иска Лука Дончич

Големите нации и на хартия по-силните отбори винаги са бутани напред на най-важните спортни форуми. Това не е изненада за никого. А примерите ги има във всеки един спорт на планетата - не само на национално, ами и на клубно ниво.

Но на европейското по баскетбол

страхът Давид

да не надвие

Голиат се оказа

твърде голям

Малката на територия, но не на успехи в последните години в редица спортове Словения можеше да направи една от най-големите сензации на голям форум от дълги години, като изхвърли световния шампион Германия, пълна с играчи от НБА, от Евробаскет 2025. Но загуби 91:99 от Германия в 1/4-финалите на турнира.

Още от самото начало явно съдиите на срещата имаха едно наум да не допуснат Лука Дончич и компания да поднесат още една изненада на най-големия форум на Стария континент. Само преди дни Финландия шокира суперфаворита за златните медали Сърбия на 1/8-финалите, където лидер е друга мегазвезда на световния баскетбол - Никола Йокич, и изпрати западните ни комшии у дома след успех 92:86.

А знаете ли какъв удар за европейската централа и за организаторите на европейското по баскетбол ще е нито германците, нито сърбите да не стигнат дори до финалната четворка на турнира? И в спор за финала да се изправят Финландия и Словения. Отделно от това друг сочен за фаворит - тимът на Франция, също рано-рано си стегна багажа. Ами, доста сериозен.

Интересът към форума ще падне осезаемо. Залата в Латвия, където се провежда европейското, е пълна с привърженици на бундестима. И това е напълно логично. В последните няколко години Германия записа най-големите си успехи в този спорт.

Отделно - Словения вече веднъж поднесе сензацията и спечели първенството на Стария континент през 2017 г. Втори път ще им дойде твърде много.

И именно тук идва ролята на реферите. Само те могат да спрат Словения, където основен двигател е именно Лука, който може да вкара със затворени очи топката в коша от невъзможна позиция. Вездесъщият Дончич

буквално дърпа

сам родината си

през целия

турнир

и влезе в 1/4-финала с Германия като най-добър реализатор, а веднъж стигна и до почти немислимото за европейските форуми - завърши с трипъл-дабъл (поне 10 точки, 10 борби и 10 асистенции). За да придобиете колко е трудно това - само още един играч - Алперен Шенгюл от Турция, успя да го постигне до момента.

Но да се върнем на работата на съдиите. Още във втората минута на първата четвърт реферите свириха много спорно техническо нарушение на голямата звезда на Словения. Ей така, за респект. При второ подобно Лука щеше да бъде принуден да напусне игрището. Самият баскетболист, който в началото на година бе част от сделката на века, обличайки екипа на “ЛА Лейкърс”, твърди, че не е направил нищо, за да заслужи наказанието.

“Просто извиках “Хайде!”, обясни след срещата Дончич.

До средата на първото полувреме на Лука бяха свирени още 2 нарушения, или общо 3 (при 5 е аут от терена).

Въпреки това играта на мегазвездата на световния баскетбол не се разстрои. И шоуто започна. Кош след кош, отигравания, които можем да видим само от малцина баскетболисти на планетата. А родината му имаше аванс и вече бе сочен за фаворит в срещата - водеше с 13 точки на суперфаворита Германия. Но... В началото на 3-ата четвърт реферите отсъдиха нов фаул на словенеца. И така му оставиха още една неточност, преди да му “покажат червен картон”.

Така Дончич остана просто като фигурант на игрището - нито можеше да пробива към коша на противника, защото при следващо нарушение е аут, нито пък да се бори за топката. Не можеше да помага и в защита, защото и при най-малкия досег със съперник в подкошието щеше да е принуден да напусне. И му остана само да стреля от далечна дистанция. Нещо, което умее най-добре. Но и това не стигна. Словения имаше аванс преди последната част 74:70.

Световният шампион влезе със 7:0 в заключителния период и поведе. В този момент пък двама от съотборниците на Дончич получиха 5-и фаул - следователно напуснаха игрището.

В последните 4 минути бундестимът вкара 14 точки срещу 5 за съперника и да се фиксира крайният резултат.

“Няма да говоря много за съдиите. Но получих техническо нарушение само две минути след началото. Това не трябва да се случва на четвъртфинал, без значение за кой играч става дума. Дори не получих предупреждение, не знам какво си мислеше съдията.

Никога не ми

се е случвало

да ми свирят

четвърто

нарушение

още в началото на третата част”, каза след срещата бесният Лука, който приключи срещата с 39 точки, които допълни с 10 борби и 7 асистенции. И без да си изкара нарушение над 15 мин.

Съотборникът му Ален Омич също изрази възмущението си от реферите.

“Не може да се действа така срещу най-добрия играч в Европа. Хората идват да гледат него. Но явно правилата са различни за едни”, каза националът на Словения.

Така в спора за европейското останаха двойките Финландия - Германия и Турция - Гърция.