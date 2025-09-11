ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Красимир Инински: Горд съм от представянето на бок...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21276303 www.24chasa.bg

С колело по вулкана Етна: незрящият Виктор Асенов ще направи опит за нов Еверестинг

1364
Виктор Асенов с кучето водач Тади

Незрящият планински ултрамаратонец Виктор Асенов, който беше отличен и сред "Достойните българи" на "24 часа", ще участва на първото Еверестинг световно първенство. Софиянецът се насочва към следващото си много голямо предизвикателство, което ще се проведе в Сицилия на 20 септември.

През март той стана първият незрящ в света, постигнал Еверестинг (приключение, в което се изминава разстояние с обща положителна денивелация, равна на височината на Еверест - 8848 метра). Тогава Асенов се качи пеша на сняг 19 пъти поред от хижа Алеко до Черни връх за 46 часа, без да спи.

Първото Еверестинг световно първенство е за колоездачи, като българинът ще кара тандемен велосипед заедно с Диляна Христова. Надпреварата ще е по склоновете на вулкана Етна. Участниците ще трябва да се качат седем пъти по 20-километрово трасе, започващо от градчето Лингуалоса. При всяко качване те ще натрупват положителна денивелация от 1274 метра.

"Много се вълнувам. След първия Еверестинг останах много доволен от постигнатото и сега искам да се предизвикам отново. Благодаря на организаторите за поканата. Подготовката е изискваща, защото освен тренировките трябваше да намерим начин да изпратим и колелото. Благодаря на всички, които помогнаха. Винаги обичам да изпитвам себе си и сега е така", каза 30-годишният Асенов.

"С Диляна имаме опит в тандемното колоездене. Подготвяме си плана за състезанието, защото всичко трябва да е добре помислено - контролното време е 16 часа. Надявам се пет месеца след първия Еверестинг да направя и втори, като отново ще разчитам на Диляна, която беше сред пейсърите ми през март", добави той.

За да посрещнат 1 юли на морето, двамата караха велосипеда 400 км от София до Бургас за около 30 часа.

Виктор Асенов с кучето водач Тади

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте красотата на подводния свят край Тюленово (Видео)