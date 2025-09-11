Разследват "Челси" в 74 нарушения от времето на Роман Абрамович

"Челси" е разследван за 74 нарушения на дисциплинарния правилник на английската футболна Висша лига, след като настоящите собственици обявиха финансови проблеми, свързани с управлението на руския милиардер Роман Абрамович.

Обвиненията към "сините" са свързани с нередовни плащания на агенти, работили по трансферите на Еден Азар, Самуел Ето'о, Вилян и други футболисти. От самите играчи няма оплаквания, но "Челси" може да бъде санкциониран със спиране на трансферите или загуба на точки. Фактът, че от лондончани сами са съобщили за проблема, може да им спести тези санкции и клубът да се размине с глоба.

"Клубът работи съвместно с Футболната асоциация, след като сам съобщи за откритие липси. Демонстрирахме абсолютна прозрачност през този процес и дори споделихме файлове и данни от скорошната история", пишат от "Челси". Клубът вече бе глобен 10 милиона евро от УЕФА.

Сред обвиненията има и такива за използване на нелицензирани агенти, подадени грешни данни при трансфери и договори, както и други.