България със сигурни 2 медала от турнира по бадминтон в Льовен

Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/BadmintonBulgaria/

Стефани Стоева и Габриела Стоева на двойки, както и Калояна Налбантова на единично се класираха за полуфиналите и така си гарантираха медали от международния турнир по бадминтон в Льовен (Белгия).

Сестрите, които са поставени под номер 1, победиха във втория си двубой Лиза Куртин и Сиан Кели (Англия) с 21:12, 21:13 за 24 минути.

В спор за място на финала Стефани и Габриела Стоева ще играят по-късно днес срещу номер 3 Бенгису Ерчетин и Назлъджан Инджъ (Турция).

Втората в схемата на единично Калояна Налбантова постигна трети успех. На четвъртфиналите тя се наложи лесно над Анна Сиес Риберг (Дания) с 21:11, 21:5 за 26 минути.

Следващата съперничка на българката ще бъде Ранитхма Ляанедж (Шри Ланка).

Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/BadmintonBulgaria/

