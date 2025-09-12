"Левски" изпревари ЦСКА

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С добрите си изяви в европейските клубни турнири “Левски” направи лъвски скок в ранглистата на Международната федерация по футболна история и статистика - IFFHS. В нея попадат тимове от цял свят.

Преди 2 месеца “сините” заемат 413-о място, но след достигането на плейофа в Лигата на конференциите столичани се изкачват с цели 153 места и в момента заемат 260-о място с 87,75 точки.

По този начин “Левски” изпревари вечния враг ЦСКА. “Червените”, въпреки че не играха никъде през лятото след тотално проваления минал сезон, също прогресират. Те се придвижват напред с 19 места и сега имат 76,25 точки, като заемат 320 място в подреждането.

Очаквано - най-предно класираният роден тим е “Лудогорец”. 14-кратните шампиони на България делят 86-ата позиция с аржентинския “Уракан” с по 170 точки.

Със силните си изяви и достигането на мач за директно влизане в турнир на УЕФА “Арда” също бележи голям скок прогресира в класацията. Тимът на Александър Тунчев заема 353-ото място със 70,5 точки, колкото има и парагвайският “Спортиво Амелиано”.

Последният ни тим сред първите 500 в света е “Черно море”, който е 475-и. На тази позиция са още китайския “Ронгчен” и сенегалския “Джарааф” - с по 57,5 т.

На върха на класирането е победителят в Шампионската лига “Пари Сен Жермен” (543 т.), следван от “Реал” (Мадрид) (494 т.). “Челси” е трети, а топ 5 допълват “Интер” и “Барселона”.