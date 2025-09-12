ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към ...

Български рефер с наряд за младежката Шампионска лига

1316
Радослав Гидженов

Българският рефер Радослав Гидженов получи назначение за младежката Шампионска лига и на 17-и септември ще ръководи срещата между талантите на два емблематични европейски клуба.

Навършилият преди 10 дни 34 години пвловдивчанин ще бъде главен арбитър на срещата между отборите до 19 години на "Ливърпул" и "Атлетико" (Мадрид).

Срещата ще се състои на тренировъчния център на AXA Training Centre от 17:00 часа на 17 септември.

Асистенти на Гидженов ще бъдат Тодор Вуков и Дарин Иванов, а четвърти съдия е Скот Джаксън от Англия. Делегат на УЕФА е Алесандра Ротуно от Италия.

