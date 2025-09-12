Десподов далеч от завръщане на терена

Българската звезда на ПАОК Кирил Десподов от днес започна индивидуална програма след последователни дни лечение на мускулно разтежение на бедрото, но завръщането му на терена все още е далече, съобщава primesport.gr.

Националът получи травмата на последната тренировка на България преди първата световна квалификация в група "Е" срещу Испания и не успя да вземе участие нито във въпросния двубой, нито в следващия с Грузия. Той дори премина ядрено-магнитен резонанс, който показа разтежение на заглавната част на бедрения мускул, долу над коляното.

Петкратният футболист номер 1 на България няма да бъде на разположение не само за неделното гостуване на ОФИ (Крит) в третия кръг на гръцката суперлига, но вероятно ще отсъства до края на септември от срещите в Гърция и на европейската сцена с ПАОК.