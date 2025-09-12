ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към ...

Почина един от гигантите в щангите - Андрей Чемеркин

Андрей Чемеркин

На 54 години в Солнечнодолск е починал един от най-големите щангисти през последните години Андрей Чемеркин. Руснакът бе прочут с личното си тегло, което по време на състезания е достигало и до 180 килограма.

Чемеркин е олимпийски шампион от Атланта 1996 и трети на игрите в Сидни 4 години по-късно.

Четири пъти е световен шампион, като има още сребро и два бронза от първенства на планетата. На европейски е два пъти първи и два пъти втори. На световното в Анталия през 2001 г. една от загубите му е от асеновградчанина Яни Мърчоков, който се състезаваше за Катар. Там Чемеркин остана трети.

Поставя 7 световни рекорда в кариерата си, като два от тях - 262,5 килограма изгласкване и 462,5 килограма в двубоя не бяха подобрени до промените в категорията.

Според треньора му Владимир Книга причина за смъртта му е откъснал се тромб, който е запушил сърцето на гиганта.

Андрей Чемеркин
